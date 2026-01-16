В Харькове поврежден энергетический объект

Глава администрации региона Олег Синегубов отметил, что в области сложная ситуация с электроснабжением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Объект энергетической инфраструктуры получил значительные повреждения в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Синегубов.

"Один из энергетических объектов Харьковской области. Оборудование получило серьезные повреждения", - написал Синегубов в Telegram-канале.

Он отметил, что в области сложная ситуация с электроснабжением. По его словам, продолжительность отключений света может достичь 6-8 часов в сутки. В случае усложнения ситуации с теплоснабжением в регионе может быть введено чрезвычайное положение в энергосистеме, отметил глава администрации.

Утром в Минэнерго Украины сообщили, что из-за повреждений инфраструктуры в Харьковской области обесточена часть потребителей.