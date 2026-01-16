Бывший первый замначальника московского метро признался в получении взяток

Взятки были получены ​от представителя компании "Техпромимпорт"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бывший первый заместитель начальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал вину в получении особо крупной и крупной взяток от представителя компании "Техпромимпорт". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Савеловского суда.

"Предъявленное обвинение понятно. Вину признаю", - сказал Дощатов на судебном заседании.

Дощатов был арестован 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Он получал взятки в виде автомобиля Toyota RAV 4 стоимостью 4,8 млн рублей, а также в виде оплаты двух люкс-номеров гостиницы "Пекин" в Минске и покупки одежды на общую сумму в размере 690 тыс. рублей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщал, что в рамках уголовного дела арестовано имущество стоимостью 100 млн рублей, принадлежащее бывшему первому заместителю начальника метрополитена Дощатову.