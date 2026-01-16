Зарезавшего гражданку РФ в Гоа россиянина задержали

Его поместят в тюрьму

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 января. /ТАСС/. Гражданин РФ, нанесший смертельные ножевые ранения россиянке в индийском южном штате Гоа, задержан, его поместят в тюрьму. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.

"По оперативной информации, произошло тяжкое преступление: гражданке России были нанесены смертельные ножевые ранения. Конкретные обстоятельства произошедшего устанавливает полиция", - сказал генконсул. - "Нападавший задержан, это гражданин России. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

По словам Фетисова, до вынесения судебного приговора подозреваемого планируется поместить в Центральную тюрьму Гоа. "В настоящее время мы взаимодействуем с правоохранительными органами и властями Гоа по всем вопросам. Установлена связь с семьей погибшей, родственники проинформированы о случившемся", - сообщил генконсул.

По индийским законам по статье "умышленное убийство" предусматривается максимальное наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни через повешение.