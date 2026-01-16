Директора нацпарка "Куршская коса" отправили под домашний арест на два месяца

Анатолий Калина является фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений на территории нацпарка

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца в отношении директора нацпарка "Куршская коса" Анатолия Калины. Он является фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений на территории нацпарка, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Калины Анатолия Анатольевича удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 13 марта 2026 года", - сказал судья Михаил Примак.

Уголовное дело в отношении директора федерального государственного учреждения "Национальный парк "Куршская коса" Калины возбудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал на территории нацпарка незаконную вырубку деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью дальнейшего создания на участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для коммерческого проживания туристов. При этом подозреваемый, чтобы скрыть следы, пропустил на территорию национального парка специализированную технику для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза древесины и выравнивания участка, а также сам контролировал выполняемые действия.

Как полагает следствие, в результате особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей. Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. Кроме того, в рамках расследования в отношении ряда фигурантов, которые, по данным следствия, участвовали в незаконной вырубке лесных насаждений и сокрытии следов преступления, проводятся следственные действия.