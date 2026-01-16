Защита бизнесмена Чичваркина заявила, что он не уведомлен о своем уголовном деле

Адвокат предпринимателя сообщила, что по этой причине его дело рассматривать нельзя

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Предприниматель Евгений Чичваркин (признан в РФ иноагентом), обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, не уведомлен о своем уголовном преследовании должным образом, поэтому его дело рассматривать нельзя. Об этом ТАСС сообщила адвокат бизнесмена.

"Чичваркин не уведомлен надлежащим образом о рассмотрении его дела. Это серьезное процессуальное нарушение. Защита считает, что по этой причине рассматривать его дело нельзя", - заявила собеседница агентства.

51-летний Чичваркин обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Он объявлен в розыск.

Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин, находясь за пределами РФ, разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе СВО. Кроме того, предприниматель, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видео и комментарии без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом.