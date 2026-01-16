"Газпром газораспределение Уфа" оштрафовали за неисполнение предписания

Назначен штраф в размере 100 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

УФА, 16 января. /ТАСС/. Суд оштрафовал ПАО "Газпром газораспределение Уфа" на 100 тыс. рублей за неисполнение предписания Гострудинспекции об обеспечении оформления акта формы Н-1 по итогам расследования группового несчастного случая. Речь идет о взрыве газа в квартире в Стерлитамаке в июле 2024 года, в результате которого один человек погиб, еще 10 пострадали, сообщили в Гострудинспекции Башкирии.

"Решением мирового судьи судебного участка № 1 по Октябрьскому району г. Уфы ПАО "Газпром газораспределение Уфа" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей за неисполнение в установленный срок законного предписания Гострудинспекции об обеспечении оформления акта формы Н-1 по итогам расследования группового несчастного случая", - указано в сообщении.

Расследование было завершено в ноябре 2024 года, оно выявило нарушение правил безопасности при ведении работ слесарями компании, направленными в многоквартирный дом на улице Артема из-за появления запаха газа. "Выяснив, что по стояку, действительно, есть утечка газа, они не приняли мер по обеспечению отключения электроэнергии, интенсивному проветриванию объекта, выводу жильцов из опасной зоны, то есть всего того, что предусмотрено утвержденным в компании планом локализации и ликвидации аварий. Кроме того, слесари не использовали газоанализатор при входе в квартиру, около которой был наиболее сильный запах", - также указано в сообщении.

После того, как они вошли в эту квартиру, произошел взрыв скопившегося в ней газа. Оба слесаря 57 и 26 лет получили термические ожоги, кроме них пострадали еще девять человек, в том числе дети, а жительница соседней квартиры погибла.