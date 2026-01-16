В Коми отстранили главу центра профподготовки МВД после пожара
12:16
обновлено 12:22
СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД, сообщила пресс-служба министерства.
"Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД. Данное решение принято в связи с происшествием, которое произошло накануне. 15 января во время проведения учебных занятий в одном из помещений центра возник пожар, в результате чего пострадали слушатели. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.