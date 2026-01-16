Названа причина возгорания в центре МВД в Коми

Причиной стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Причиной инцидента в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

"По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия", - говорится в сообщении.

По данным МВД по региону, министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД. "Данное решение принято в связи с происшествием, которое произошло накануне. 15 января во время проведения учебных занятий в одном из помещений центра возник пожар, в результате чего пострадали слушатели. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в региональном МВД.

Сейчас полицейские совместно со следственными органами проводят комплекс мероприятий на установление всех обстоятельств произошедшего. "По результатам виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке. Ситуация находится на личном контроле Министра внутренних дел по Республике Коми генерал-майора полиции Андрея Сицского", - сообщили в МВД по региону.