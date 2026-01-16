Подозреваемого по делу о ЧП в центре МВД в Сыктывкаре задержали

По данным СК, преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении одного из преподавателей центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, где 15 января во время занятий произошел взрыв светошумовой гранаты и последовал пожар. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). Он задержан", - говорится в сообщении.

По данным СК, преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату в ходе планового учебного занятия 15 января.

Пострадали 20 человек.

Следствие ходатайствует о заключении под стражу подозреваемого.