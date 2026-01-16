Число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре выросло до 20
12:21
обновлено 12:43
СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в центре МВД в Сыктыкваре выросло до 20. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону. В ведомстве также сообщили о задержании подозреваемого.
"В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов, в связи с чем пострадали 20 слушателей центра", - говорится в сообщении.