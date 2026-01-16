В ДНР заявили, что Константиновка рискует повторить судьбу Селидова

Речь идет о числе убитых ВСУ мирных жителей, отметил советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Константиновка рискует повторить судьбу Селидова, Мариуполя и Артемовска по числу убитых ВСУ мирных жителей. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Факты - штука упрямая, и они, к сожалению, свидетельствуют о том, что в Константиновке военные преступления со стороны ВСУ имеют и имели место быть. Речь идет о расстрелах украинскими солдатами гражданского населения. Из ряда источников известно, что в Константиновке это тоже происходит. Есть опасения, что по числу убитых киевскими боевикам мирных жителей Константиновка может повторить судьбу Мариуполя, Артемовска и Селидова", - сказал Кимаковский.

Ранее он рассказал, что украинские войска в Константиновке между собой хвастаются фактами убийств русскоговорящих мирных жителей города.

12 января посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал ТАСС, что около 130 убитых военнослужащими ВСУ мирных жителей в Селидове - это предварительная цифра, она, скорее всего, будет меняться в большую сторону. Наиболее массовое убийство украинские солдаты совершили выходя из Селидова.