В ДНР гражданину Белоруссии вынесли заочный приговор за наемничество

Ивана Томашевича приговорили к 13 годам колонии

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 41-летнего гражданина Республики Беларусь Ивана Томашевича к 13 годам колонии. Мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Томашевича к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Томашевич прибыл на территорию Украины в марте 2022 года и вступил в "Полк имени Кастуся Калиновского" (признан в РФ террористической организацией). Прошел обучение, был обеспечен оружием и боеприпасами, после чего воевал против ВС РФ до сентября 2023 года. За наемничество получил денежное вознаграждение - более 1,3 млн рублей.

Томашевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Сейчас он находится в международном розыске.