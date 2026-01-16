В Самаре осудили мужчину за производство более 30 кг наркотиков

Его приговорили к 15 годам колонии

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 16 января. /ТАСС/. Самарский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам колонии за производство наркотиков. У фигуранта изъяли более 30 кг синтетических веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2024 году осужденный приобрел частный дом в Елховском районе Самарской области, где вместе с соучастниками изготавливал наркотики для последующей продажи. Мужчину задержали при попытке перевозки запрещенных веществ в другой регион. У него изъяли более 31 кг синтетических наркотических средств.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.