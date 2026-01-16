Работу следователей на месте взрыва в центре МВД в Сыктывкаре показали на видео

По данным следствия, преподаватель центра привел в действие учебно-имитационную гранату

ТАСС, 16 января. СУ СК России по Республике Коми показало видео работы следователей на месте взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре.

По данным следствия, преподаватель центра привел в действие учебно-имитационную гранату, в результате произошел взрыв и последовал пожар, пострадали 20 слушателей центра. СК ходатайствует об аресте преподавателя.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ.