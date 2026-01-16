В Литве в суд передали дело о поджоге оборудования для Украины

Обвинения предъявили шести гражданам Белоруссии, Испании, Колумбии, Кубы и России

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Генпрокуратура Литвы передала в суд дело по обвинению шести иностранных граждан в поджоге помещений, в которых находилось предназначенное для помощи Украине оборудование. Об этом сообщил журналистам главный прокурор департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Артурас Урбялис.

"Материалы дела с обвинительным актом переданы в Шяуляйский окружной суд", - сказал он. По словам Урбялиса, обвиняемые в сентябре 2024 года пытались совершить поджог в помещении шяуляйского предприятия TVC Solutions, где находились предназначенные для передачи Украине аппараты анализа спектра радиочастот. Обвинения в участии в террористической группе, попытке совершения террористического акта и финансировании терроризма предъявлены шести гражданам разных стран - Белоруссии, Испании, Колумбии, Кубы и России.

По инкриминируемым статьям обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.