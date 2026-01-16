В Подмосковье адвокат пытался передать гашиш подзащитному в зале суда

Его арестовали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Адвокат адвокатской палаты Московской области обвиняется в том, что передал гашиш своему подзащитному в здании Ивантеевского суда в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"По версии следствия, Алексанян А. А., являясь действующим адвокатом адвокатской палаты Московской области, имея преступный умысел, незаконно привез наркотическое средство в административное здание Ивантеевского городского суда Московской области, куда был конвоирован С., защиту которого Алексанян А. А. осуществлял по рассматриваемому уголовному делу. Затем, находясь в помещении зала судебного заседания, обвиняемый передал С. маркер с содержащимися в нем двумя свертками с наркотическим средством гашиш, который С. хранил при себе до изъятия его сотрудниками конвоя", - заявили в пресс-службе.

Алексанян обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотиков в значительном размере). Адвокат был взят под арест. "Суд продлил Алексаняну меру пресечения в виде содержания под стражей на 24 суток - до 13 февраля 2026 года", - заключили в пресс-службе.