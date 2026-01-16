Тимошенко окажется в тюрьме, если не внесет $760 тыс. в течение пяти дней

Сумму залога должна внести обвиняемая или ее представитель

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко будет помещена под стражу, если не внесет установленную сумму залога $760 тыс. в течение пяти дней. Это следует из постановления, зачитанного судьей на заседании по избрании меры пресечения в деле о подкупе депутатов.

"Сумма залога должна быть внесена самой обвиняемой или ее представителем в течение пяти дней", - сказал он.

Ранее в ходе слушаний Тимошенко настаивала, что не располагает средствами, которые необходимы для внесения залога, поскольку передала имевшиеся в ее распоряжении суммы своей дочери для ведения бизнеса.

Тимошенко остается на свободе, ей не предписывается носить электронный браслет.

Юлия Тимошенко ранее уже отбывала тюремное заключение при президенте Украины Викторе Януковиче. 11 октября 2011 года она была осуждена на семь лет лишения свободы за превышение должностных полномочий при проведении переговоров с Россией по газу. Тимошенко была освобождена решением Верховной рады 22 февраля 2014 года после государственного переворота в Киеве. Она провела за решеткой более двух лет.