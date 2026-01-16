В Дагестане обнаружили майнинг-ферму с девятью аппаратами

Оборудование подключили в обход приборов учета, тем самым перегружая электросетевое хозяйство

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" обнаружили в поселке Шамилькала Унцукульского района майнинг-ферму с девятью аппаратами для добычи криптовалюты. Об этом сообщили в региональном Минэнерго.

"ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" совместно с представителями правоохранительных органов выявили в Унцукульском районе, в поселке Шамилькала, 9 незаконно установленных майнинг-аппаратов, подключенных к электрическим сетям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оборудование подключили в обход приборов учета, тем самым перегружая электросетевое хозяйство.

"По факту выявленного нарушения составлены акты о бездоговорном потреблении электроэнергии. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к противоправному деянию. Материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела", - отметили в Минэнерго республики.

В ведомстве добавили, что подобные подключения угрожают надежности электросетевого комплекса, ухудшают качество электроснабжения и повышают риск аварий.