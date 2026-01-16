Чичваркина обвинили в распространении фейков об ударе по больнице в Киеве

Предприниматель разместил репост сообщения с заведомо ложной информацией, подчеркнула прокурор

Евгений Чичваркин © Борис Халфин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) обвиняют в распространении заведомо ложной информации о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Дорогомиловского суда, где идет заочный процесс над бизнесменом.

"Чичваркин на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ) разместил репост сообщения, в котором содержалась заведомо ложная информация о ракетном ударе ВС РФ по корпусу больницы "Охматдет", что якобы повлекло за собой гибель людей, в том числе детей", - заявила прокурор, отметив, что позднее Минобороны РФ опровергло свою причастность к удару по больнице.

51-летний Чичваркин обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Он объявлен в розыск.

Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин, находясь за пределами РФ, разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе СВО. Кроме того, предприниматель, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видео и комментарии без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом.