В Воронеже 236 домов остались без холодной воды

Специалисты обследовали сети и обнаружили повреждение на водоводе диаметром 600 мм

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Авария на водоводе диаметром 600 мм привела к отключению холодной воды в 236 домах в Советском районе Воронежа. Об этом сообщила пресс-служба компании "РВК-Воронеж".

"Специалисты РВК-Воронеж обследовали сети и обнаружили повреждение на водоводе диаметром 600 мм. Бригада уже разрабатывает котлован. На время ремонта с 11:50 16 января отключено водоснабжение по следующим адресам", - говорится в сообщении, после которого следует список из 236 домов по улицам Кривошеина, Домостроителей, Энтузиастов, Матросова, Новаторов, Ударная, Броневая.

Местные паблики сообщают о серьезной утечке, которая привела к образованию ледяного катка на территории крупного жилого комплекса, на дорогах - ледяные глыбы до 40 см. Ее признаки жители заметили еще три дня назад. Проезд по дорогам затруднен даже для спецтехники, не говоря о легковых автомобилях.