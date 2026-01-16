Обвиняемый во взятке бывшему первому замначальника метро Москвы признал вину

Представитель компании "Технопромимпорт" Александр Волынский также обвиняется в мошенничестве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Представитель компании "Технопромимпорт" Александр Волынский, обвиняемый в даче взятки бывшему первому заместителю начальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову и в мошенничестве, признал свою вину, заключив досудебное соглашение. Об этом ТАСС сообщил адвокат адвокатского бюро "Гофштейн и партнеры" Александр Гофштейн, представляющий интересы Дощатова.

"Александр Волынский заключил досудебное соглашение", - сказал адвокат Дощатова.

Согласно материалам дела, Волынский контролировал деятельность АО "Технопромимпорт". Компания поставляла комплекты полушпал на сумму 3 млрд 93 млн рублей для АО "Мосинжпроект", которое осуществляло выполнение комплекса работ и ввод в эксплуатацию объектов Московского метрополитена.

У Волынского возник преступный умысел на возврат суммы гарантированного удержания в размере не менее 120,7 млн рублей со стороны АО "Мосинжпроект". Для реализации своего замысла Волынский договорился за взятку в виде автомобиля автомобиля Toyota RAV 4 стоимостью 4,8 млн рублей с бывшим первым заместителем начальника метрополитена Дмитрием Дощатовым о подписании необходимых документов. Дощатов был уполномочен заниматься организацией капитального строительства и реконструкции на объектах метрополитена. ГУП "Московский метрополитен" выступало в качестве инвестора-застройщика.

Дощатов и Волынский составили письмо от имени АО "Технопромимпорт" в адрес АО "Мосинжпроект" с просьбой оплаты гарантийного удержания за поставленные материалы. Дощатов в свою очередь подтвердил, что у ГУП "Московский метрополитен" нет никаких претензий к качеству и количеству комплектов полушпал. Не осведомленное о преступном умысле руководство АО "Мосинжпроект" подтвердило оплату гарантийного удержания на 214,5 млн рублей.

После успешного совершения данного эпизода Дощатов предложил Волынскому передавать ему вознаграждение за общее покровительство АО "Технопромимпорт". Волынский согласился и с 2023 по 2024 год оплатил Дощатову два люкс-номера гостиницы "Пекин" в Минске и купил элитную одежду на общую сумму в размере 690 тыс. рублей.