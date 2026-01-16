Имущество экс-мэра Сочи и аффилированных с ним лиц изъяли в доход РФ

Хостинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры

СОЧИ, 16 января. /ТАСС/. Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства имущество экс-мэра курорта Копайгородского и аффилированных с ним лиц на общую сумму порядка 1,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В Хостинском районном суде Сочи рассматривался антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Копайгородскому и аффилированным с ним лицам об обращении в доход государства активов на 1,6 млрд рублей, включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге, пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия.

"Суд решил <…> иск Генеральной прокуратуры РФ в интересах РФ удовлетворить, обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея Сергеевича на общую сумму не менее 1 673 633 247 руб.", - сказала судья.