В Дагестане в ДТП пострадали шесть человек

В их числе один несовершеннолетний

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в Дагестане в результате столкновения на федеральной трассе трех легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

"На 940-м км ФАД "Кавказ" 41-летний житель Докузпаринского района, управляя LADA Priora, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Priora под управлением 31-летнего жителя Дербента, после чего столкнулся с LADA Priora, которой управлял 59-летний житель Кизляра. В результате ДТП 41-летний водитель LADA Priora, а также его 35-летний пассажир доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что водитель и трое пассажиров третьего автомобиля доставлены в дербентскую районную больницу.