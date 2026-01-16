В Бердянском округе почти 37 тыс. абонентов остались без света
16 января, 17:34
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Почти 37 тыс. абонентов в Бердянском муниципальном округе Запорожской области остались без электроснабжения в результате аварийного отключения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Бердянском муниципальном округе аварийное отключение электроснабжения. Без электричества остались 36 988 абонентов. Энергетики проводят работы по подключению абонентов по резервной линии", - написал он в своем Telegram-канале.