Бывшего учителя из Краснодара оштрафовали за оскорбительные высказывания

Он должен выплатить 20 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара 16 января признал виновным бывшего школьного учителя средней общеобразовательной школы №61 Алигаджи Магомедова в оскорбительных высказываниях в адрес русских людей. Он оштрафован на 20 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее в соцсетях получила распространение информация, содержащая звук с урока, на котором учитель одной из краснодарских школ допустил оскорбительные высказывания в адрес русских людей. После инцидента учителя отстранили от работы.

"Советским районным судом Краснодара рассмотрен материал об административном правонарушении в отношении Алигаджи Магомедова по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Из представленных суду материалов следует, что мужчина являлся преподавателем средней общеобразовательной школы №61 Краснодара и во время урока в шестом классе произнес оскорбительное высказывание в адрес русских людей. <…> Суд установил в действиях Магомедова признаки административного правонарушения, он признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд принял во внимание все обстоятельства, раскаяние, возраст, состояние здоровья и наличие наград у бывшего педагога. Магомедов более 30 лет проработал учителем, имеет множество поощрений, является участником боевых действий в Афганистане и Чечне и имеет боевые награды, в том числе медаль "За отвагу".

Магомедов признал, что произнес это выражение, однако оно было неверно истолковано. Он раскаялся и еще раз извинился за использование недопустимого выражения.