Главе СК РФ доложат о результатах расследования дела о взрыве в МВД в Коми
СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела о взрыве и пожаре в центре профессиональной подготовки МВД по Республике Коми, который произошел днем 15 января. Проводится комплекс следственных действий, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия в Республике Коми <…>. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Коми Андрею Исаеву доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 15 января произошел взрыв и последующий пожар в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара. Следственными органами СК РФ по региону расследуется уголовное дело по данному факту по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели и ответственные должностные лица, назначены необходимые судебные экспертизы.