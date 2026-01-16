Приморский округ Запорожской области частично обесточен

Более 4,4 тыс. абонентов остались без электроснабжения

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Более 4,4 тыс. абонентов остались без электроснабжения в Приморском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Ранее, по словам главы региона, из-за аварийного отключения без света остались почти 37 тыс. абонентов в Бердянском муниципальном округе.

"Частично обесточен Приморский муниципальный округ - отключения затронули 4 458 абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что ситуация с энергетикой в регионе остается сложной из-за непогоды и атак со стороны Вооруженных сил Украины, аварийные службы работают в круглосуточном режиме.

"Хочу отдельно отметить, что даже в этих экстремальных условиях удается обеспечивать бесперебойное теплоснабжение. Котельные и тепловые сети работают в штатном режиме. Работа всех экстренных и коммунальных служб координируется в режиме 24/7", - написал губернатор.