В Ингушетии после стрельбы завели уголовное дело о покушении на убийство

Вечером 16 января возле федеральной трассы "Кавказ" из-за давнего конфликта неизвестный стрелял в 36-летнего местного жителя

МАГАС, 16 января. /ТАСС/. Неизвестный стрелял в мужчину в Ингушетии, пострадавший госпитализирован. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, его разыскивают правоохранительные органы, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). На место происшествия выехал руководитель следственного управления Ахмед Асхабов, под его руководством наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты производят осмотр места происшествия, изымаются следы преступления, назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вечером в пятницу возле федеральной трассы "Кавказ" из-за давнего конфликта неизвестный стрелял в 36-летнего местного жителя. Нападавший скрылся с места преступления.