В стационарах Коми остаются 19 пострадавших при взрыве в центре МВД

Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. В стационарах остаются 19 пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД по Республике Коми. Четверо из них по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро - "тяжелые", четверо - средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава по республике.

"В стационарах находятся 19 человек. Из них четверо в крайне тяжелом состоянии, пятеро - "тяжелые", четверо - в состоянии средней тяжести, у шести легкая степень тяжести. Добавился один пациент с состоянием средней тяжести", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.