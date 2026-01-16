На Новгородчине две девушки погибли в ДТП во время катания на тюбинге

Во время буксировки тюбинг столкнулся с двигающимся навстречу автомобилем

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. В Новгородской области две жительницы погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. Девушки находились в тюбинге, который буксировала одна из автомашин, говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

"16 января 2026 года, в 21:40 мск, в городе Сольцы водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, осуществлял буксировку тюбинга, на котором находились две девушки, личности которых устанавливаются. Во время буксировки тюбинг совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2112. В результате происшествия девушки, находящиеся на тюбинге, скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.