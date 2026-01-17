В Якутии при пожаре в частном доме погибли трое детей

Инцидент произошел в селе Намцы

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел в частном жилом доме в селе Намцы, погибли трое детей 2013, 2015 и 2016 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

По данным регионального министерства по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, пожар произошел вечером 16 января в селе Намцы в двухэтажном частном жилом доме. На ликвидации пожара были задействованы 20 человек личного состава и 3 единицы техники.

"На контроле прокуратуры установление обстоятельств пожара в частном доме в Намском районе, - говорится в сообщении. - Согласно данным оперативных служб, в результате возгорания погибли трое детей 2013, 2015 и 2016 годов рождения. На контроле прокуратуры установление причин и обстоятельств возгорания, расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)".

Как сообщили в ГУ МЧС России по Якутии, в результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 108 кв. м. Тела обнаружили на месте пожара.