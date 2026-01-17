В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА
01:38
СОЧИ, 17 января. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории города-курорта Сочи и федеральной территории Сириус, сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.
"Отмена атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - говорится в Telegram-канале Прошунина. Аналогичное сообщение в своем Telegram-канале опубликовал Плишкин, призвав жителей сохранять бдительность.