В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили мэр города Андрей Прошунин и глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 17 января. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории города-курорта Сочи и федеральной территории Сириус, сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"Отмена атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - говорится в Telegram-канале Прошунина. Аналогичное сообщение в своем Telegram-канале опубликовал Плишкин, призвав жителей сохранять бдительность.