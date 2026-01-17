ТАСС: пострадавшая сторона по делу золовки Шульман подала иск на 2,8 млн рублей

Женщину обвиняют в растрате

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Председатель правления ТСЖ "Рождественский бульвар д. 10/7" Алина Дальская подала гражданский иск к Ларисе Шульман на сумму ущерба в размере 2,8 млн рублей в рамках уголовного дела о хищении. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Потерпевшей стороной и гражданским истцом признано ТСЖ "Рождественский бульвар д. 10/7". Алина Дальская является председателем правления, а соответственно и представителем потерпевшего и гражданского истца. Ею был подан иск на 2,8 млн рублей к Ларисе Шульман, которая обвиняется в хищении денежных средств ТСЖ", - рассказал собеседник агентства.

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ларисы Шульман, обвиняемой в растрате 2,8 млн рублей с расчетных счетов ТСЖ "Рождественский бульвар д. 10/7". Она обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Похищенная сумма была потрачена на ремонт объектов недвижимости брата обвиняемой Михаила Шульмана.

По данным следствия, когда в 2022 году Лариса Шульман возглавляла ТСЖ "Рождественский бульвар д. 10/7", она совершила растрату денежных средств товарищества путем составления платежных поручений на ремонт объектов недвижимости, принадлежащих ее брату (или тех, которые не находились под управлением ТСЖ). Денежные средства были израсходованы на часть объектов недвижимости, принадлежащих мужу Екатерины Шульман (признана в РФ иноагентом) и литературоведу Михаилу Шульману.

В отдельное делопроизводство выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые способствовали Ларисе Шульман в совершении преступления.