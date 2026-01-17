Самвела Карапетяна вернут под домашний арест

Также суд снял ограничения на публичные призывы и выступления, подчеркнул адвокат бизнесмена Арам Вардеванян

Самвел Карапетян © Александр Саверкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 17 января. /ТАСС/. Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которому армянские власти инкриминируют призывы к захвату власти в стране и финансовые махинации, под домашний арест.

"У нас был 14-часовое судебное заседание, которое прерывалось лишь на 30 минут. Судья Толмазян постановил, что арест в качестве меры пресечения не может быть сохранен. В отношении Самвела Карапетяна применен домашний арест с залогом и подпиской о невыезде. И хотел бы подчеркнуть еще одно важное обстоятельство. Также сняты ограничения на публичные призывы и выступления", - сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также проинформировал, что 16 января Карапетяна правоохранители забрали из медцентра, где он проходил лечение, находясь под капельницей.

Ранее адвокат бизнесмена Лианна Гаспарян в беседе с ТАСС сообщила, что Апелляционный антикоррупционный суд Армении приостановил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест в отношении российского бизнесмена Самвела Карапетяна. 16 января в Антикоррупционном суде Армении рассматривалось также ходатайство защиты о правомерности домашнего ареста Карапетяна.