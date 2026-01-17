Фонд помощи пострадавшим от пожара в Гонконге собрал более $560 млн

В частности, деньги пойдут на финансирование переселения

ГОНКОНГ, 17 января. /ТАСС/. Фонд поддержки жителей сгоревшего в результате мощного пожара комплекса Wang Fuk Court в Гонконге собрал 4,4 млрд гонконгских долларов ($564 млн). Как сообщила секретарь (министр) по вопросам внутренних дел и по делам молодежи администрации (правительства) мегаполиса Алиса Мак, 4,1 млрд из этой суммы составили пожертвования различных организаций, компаний и частных лиц, а 300 млн предоставлены местными властями.

Эти средства "будут постепенно пополняться за счет процентов, полученных от срочных депозитов", приводит слова чиновницы газета South China Morning Post. Мак отметила, что "эти деньги также пойдут на финансирование переселения [пострадавших]".

"Казначейство [мегаполиса], являющееся бухгалтером фонда, уже разместило соответствующую сумму нераспределенных средств на срочных депозитах", - добавила она.

Чиновница также указала, что погорельцам ранее была предоставлена помощь на общую сумму в размере 1,2 млрд гонконгских долларов (около $154 млн), включая 600 млн в виде субсидий на аренду жилья.

Как ранее сообщила администрация мегаполиса, более 4,6 тыс. жильцов сгоревшего комплекса в настоящее время размещены в предоставленном городскими властями жилье. В том числе 489 человек проживают в гостиничных номерах, 551 - в молодежных общежитиях и студенческих кампусах, еще 3 591 - во временном жилье, предоставленном жилищным бюро города.