В Омске завели дело после стрельбы из-за ссоры в пробке

В ходе конфликта один из водителей выстрелил из травматического пистолета в лицо другому

ОМСК, 17 января. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство после дорожного конфликта, в ходе которого один из водителей выстрелил из травматического пистолета в лицо своему оппоненту. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее ТАСС со ссылкой на полицию сообщал, что днем 10 января в пробке на мосту произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия. Пострадавший с рваной раной щеки и травмой руки был госпитализирован, подозреваемый задержан.

"Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 44-летнему мужчине в результате дорожного конфликта по проспекту Мира в Омске (ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser выстрелил в лицо водителю Hyundai Creta из травматического пистолета "Оса".

В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что инициатором ссоры был водитель внедорожника, который вышел из машины, подошел к сидевшему в автомобиле пострадавшему и после непродолжительного разговора ударил его рукой в лицо. После этого произошла потасовка, закончившаяся стрельбой. Во время конфликта в обеих машинах находились малолетние дети.