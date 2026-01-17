Жителя Челябинска осудили за пропаганду терроризма

Мужчину приговорили к 5,5 года лишения свободы

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд признал выявленного ФСБ в декабре 2024 года жителя Челябинска виновным в призывах к осуществлению террористических актов и пропаганде терроризма. Ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Судом житель Челябинска признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда и призывы к осуществлению террористической деятельности). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права администрирования сайтов на 2 года", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ в декабре 2024 года. Было установлено, что фигурант является приверженцем запрещенной Верховным судом России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Он пытался расширить круг сторонников этой структуры путем склонения и вовлечения новых участников, проводил пропаганду и призывал к терроризму.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области отметили, что совершение публичных призывов, оправдывающих действия террористов и выражающих поддержку террористическим организациям, также распространение террористической идеологии являются общественно-опасными деяниями и влекут суровую уголовную ответственность.