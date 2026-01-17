Жителя Екатеринбурга арестовали за избиение младенца и его матери

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя Александра Уфимцева по делу о покушении на жизнь младенца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Александра Уфимцева. Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). <...> Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 15 марта", - сказано в сообщении.

По версии следствия, мужчина избил молодую мать и младенца. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.