В Грузии задержали граждан Белоруссии с крупной партией наркотиков

Стоимость изъятого вещества на черном рынке достигает 3 млн лари

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали двух граждан Белоруссии по обвинению в незаконном хранении шести килограммов наркотического средства метадон. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Правоохранители при личном обыске обвиняемых, а также при обыске их автомобиля и домов изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство метадон в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Помимо этого, полицейские обнаружили и изъяли у задержанных специальное оборудование, необходимое для расфасовки наркотиков. Стоимость изъятого вещества на черном рынке достигает 3 млн лари (более $1,1 млн), добавили в МВД.

Против граждан Белоруссии уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное приобретение и/или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества" и "Помощь в незаконной реализации психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества, растения конопли или марихуаны, другого наркотического вещества, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества" УК Грузии, что карается лишением свободы до 20 лет или бессрочным заключением.