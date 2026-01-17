Кличко на фоне энергокризиса вновь призвал киевлян покинуть город

Это необходимо для снижения нагрузки на инфраструктуру

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне продолжающегося энергокризиса снова призвал киевлян по возможности покинуть город. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Кличко повторил свой призыв к киевлянам покинуть город, если у них есть такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру", - говорится в материале на сайте агентства. Кличко также выразил мнение, что нынешняя зима будет сложной.

"Эта зима будет трудной, но мы делаем все возможное и невозможное", - сказал он.

В Киеве пятые сутки подряд действуют аварийные отключения света. В местных СМИ уже назвали ситуацию блэкаутом. Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. По информации украинских СМИ, часть магазинов города закрылись, а возле супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже образовались очереди.