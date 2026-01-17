На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

Жители региона почувствовали толчки силой до трех баллов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Камчатке. Жители региона почувствовали толчки силой до трех баллов. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия - 5,8 эпицентр в 190 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг располагался на глубине 39 км", - рассказали в учреждении.

Тревога цунами не объявлялась. Жители края почувствовали толчки силой до трех баллов.