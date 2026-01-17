В Алешках Херсонской области ВСУ минируют частный сектор дистанционно

Там живут более 2 тыс. человек, сообщил глава округа Руслан Хоменко

ТАРАСОВКА /Херсонская область/, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дистанционно минируют территорию частного сектора в Алешках Херсонской области, в котором проживают более 2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

"Очень сложная оперативная обстановка в Алешках. Последнее время фиксируем постоянное минирование частного сектора, атаки БПЛА, прилеты артиллерии, минометного огня. Город обстреливают всеми видами оружия. Соответственно страдают мирные люди. Там проживают от 2 до 3 тысяч человек, в том числе 12-13 детей. Потери среди мирного населения постоянные. Город без электроэнергии уже порядка 3 лет, без газа - 10 месяцев. В таких условиях живут люди", - сказал он.

Хоменко добавил, что специальные службы в Алешках регулярно проводят разминирование взрывных устройств и боеприпасов.

"Я бы сказал, это город-герой, он находится непосредственно на линии боевого соприкосновения. На сегодняшний день там работает больница, коммунальная служба. Всем этим людям низкий поклон, спасибо за их труд", - подчеркнул глава округа.