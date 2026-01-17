Преподавателя центра профподготовки МВД в Коми отправили под домашний арест

Заседание суда проходило в закрытом от СМИ режиме

Редакция сайта ТАСС

Здание центра профессиональной подготовки МВД, где произошел взрыв светошумовой гранаты, Сыктывкар © Наталия Казаковцева/ ТАСС

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд поместил под домашний арест обвиняемого в халатности преподавателя центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми Владимира Опарина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.

По ходатайству следствия и адвоката заседание проходило в закрытом от СМИ режиме. Участники заседания от комментариев отказались.

Как сообщил суду Опарин, он - участник боевых действий, ветеран, имеет высшее образование, ведомственные награды, знаки отличия.

Домашний арест назначен до 15 марта 2026 года включительно. Преподавателю запрещено выходить из дома без разрешения следствия и суда, использовать любые средства связи, общаться с участниками по уголовному делу, за исключением проживающих с ним близких родственников и адвоката.