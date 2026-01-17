В Москве на Сущевском вале затруднено движение из-за ДТП

В аварии столкнулись три автомобиля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Движение затруднено на 2 км на улице Сущевский вал в Москве после столкновения трех автомобилей. Движение в районе ДТП осуществляется по двум полосам из четырех, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Сущевский вал (в районе дома 26) произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. <...> Движение в районе ДТП затруднено на 2 км и осуществляется по 2 полосам из 4", - отмечается в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей просят выбирать пути объезда.