Во Франции у воров медного кабеля конфисковали усадьбу и активы на €4,5 млн

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Французские правоохранители конфисковали усадьбу и несколько других активов на €4,5 млн у банды воров медного кабеля. Об этом сообщает газета Le Figaro.

В ходе расследования, начатого в январе 2025 года, следователи выяснили, что воры действовали под прикрытием фирмы-субподрядчика во время работ по реновации на объектах оператора сотовой связи Orange в столичном регионе Иль-де-Франс. "Объем незаконно добытого с 1 января 2024 года материала оценивается в 189 тонн кабеля, что соответствует рыночной стоимости около €900 тыс.", - заявили в жандармерии.

Двое руководителей фирмы и их финансист были помещены под стражу, у них были изъяты активы на €2,6 млн, включая усадьбу Гондревиль в департаменте Уаза. Газета отмечает, что это уже не первая конфискация в рамках этого расследования: летом 2025 года жандармы задержали и допросили 17 сотрудников фирмы, которых также подозревают в соучастии в краже кабеля. Тогда же в ходе обысков были конфискованы люксовые автомобили, часы, украшения и наличные средства на общую сумму около €2 млн. Помимо воровства кабеля власти также расследуют возможный наем иностранных сотрудников без документов и содействие их незаконному проживанию на территории страны, а также отмывание денег данной фирмой.