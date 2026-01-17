В Югре при пожаре погибли два человека

Возгорание произошло на производственной базе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел на контрольно-пропускном пункте сургутской производственной базы в Югре. В результате погибли два человека, сообщили в прокуратуре автономного округа.

"По предварительным данным, 17 января 2026 года произошло возгорание в помещении контрольно-пропускного пункта, расположенного по улице Аграрная, 10/1 в Сургуте. В результате происшествия двое человек погибли", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося начата проверка, которая установит причины происшествия.