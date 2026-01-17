В двух районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Работают системы оповещения

ВОРОНЕЖ, 17 января. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара БПЛА объявили на территории Лискинского и Острогожского районов Воронежской области, в муниципалитетах сработали системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Лискинский и Острогожский районы - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорится в сообщении.

Позже угрозу непосредственного удара БПЛА объявляли для Воронежа, сообщала пресс-служба ГУ МЧС по региону. Однако вскоре губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что предупреждение об угрозе непосредственного удара БПЛА отменили для Воронежа.

Ранее для всей Воронежской области был объявлен режим опасности атак БПЛА.

В новость внесены изменения (17:26, 17:47 мск) - добавлена информация об угрозе непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а затем об отмене.