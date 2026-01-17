На Филиппинах число жертв оползня на свалке выросло до 35

Еще один человек числится пропавшим без вести

БАНГКОК, 17 января. /ТАСС/. Число жертв схода оползня на мусорном полигоне в городе Себу в центральной части Филиппин возросло с 27 до 35. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По его данным, еще один человек числится пропавшим без вести. Филиппинские спасатели продолжают поисковую операцию.

Оползень на мусорном полигоне Себу произошел 8 января. В первые часы после инцидента под завалами были найдены живыми 12 человек.