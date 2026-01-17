Бастрыкин поручил завести дело после нарушения прав участника СВО под Вологдой

Поводом стала ситуация с покупкой ветераном спецоперации квартиры у пенсионерки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту возможного нарушения прав участника специальной военной операции в Вологодской области после покупки квартиры у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Глава Следственного комитета Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Вологодской области Яшину Г. Ю. возбудить уголовное дело <...> по факту нарушения прав участника СВО <...> и представить доклад", - отмечается в сообщении.

Поводом стала ситуация с покупкой ветераном СВО квартиры у пенсионерки. Как сообщает пресс-служба, в социальных медиа распространилась информация, что после совершения сделки продавец обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, утверждая, что действовала под влиянием злоумышленников. В результате ветеран может лишиться и жилья, и денежных средств. Следственными органами СК России по Вологодской области в связи с этим проводится процессуальная проверка. Параллельно органами внутренних дел расследуется уголовное дело о мошенничестве по заявлению пенсионерки.

Ранее Грязовецкий районный суд Вологодской области провел заседание по иску представителя пенсионерки 1945 года рождения. Истец требует признать недействительным договор купли-продажи квартиры, заключенный, по ее мнению, под заблуждением, и применить последствия недействительности сделки.

В ходе процесса по ходатайству стороны истца суд вынес определение о назначении судебной первичной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Ее проведение должно разрешить вопрос о том, могла ли пожилая женщина в момент подписания договора полностью отдавать отчет своим действиям и руководить ими. На период проведения экспертизы производство по данному гражданскому делу приостановлено.