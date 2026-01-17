После отключения электричества в двух деревнях Челябинской области завели дело

На момент аварии в регионе температура воздуха опускалась ниже 30 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после отключения электроснабжения в домах, находящихся в деревнях Ключи и Малиновка Челябинской области, в период морозов. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"В Челябинской области возбуждены уголовные дела по фактам ненадлежащего оказания услуг электроснабжения. В период до 17 января 2026 года сотрудники энергоснабжающей организации не обеспечили подачу стабильного электроснабжения, допустили отключение электроснабжения на длительный срок в зимний период в жилых домах, расположенных в деревнях Ключи и Малиновка Сосновского муниципального округа Челябинской области, тем самым создали реальную угрозу безопасности жизни и здоровья жителей указанных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что 15 января в двух деревнях пропало электроснабжение. На момент аварии в регионе температура воздуха опускалась ниже 30 градусов.

Как сообщили ТАСС в Министерстве ЖКХ Челябинской области, на данный момент в деревнях электроснабжение восстановлено. Больше обращений жителей не поступало.